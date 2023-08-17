В Днепре ОСМД могут бесплатно обменять лампы накаливания на LED-светильники: как это сделать

Что для этого нужно и кто может принять участие в программе, а также сколько дадут ламп – узнали журналисты dnepr.info.
С начала этого года жители Днепра могли обменять пять ламп накаливания на светодиодные. Обмен происходил в рамках всеукраинской программы главная цель которой была уменьшить нагрузку на энергосистему Украины. LED –лампы помогают снизить потребление электрики, особенно в часы пиковой нагрузки на сети. За три месяца с начала работы программы обменом ламп воспользовалось около 3,5 млн украинцев. Они обменяли около 16,5 млн ламп. В Днепропетровской области обменяли лампы более 140 тыс человек.
Теперь программу расшили и если раньше воспользоваться ей могли только простые граждане, то теперь замены ламп проведут для учреждений органов культуры, социальной защиты, ОСМД, библиотек и музеев. До этого обмен ламп проводили в больницах и школах страны.
Чтобы обменять обычную лампу на экономный LED-светильник необходимо авторизоваться на портале «Дія» при помощи электронной подписи как юридического лица. Далее следует перейти к разделу «Услуги» и выбрать «Обмен лампочек», а далее заполнить запрос.
Каждому учреждению выдается разное количество ламп – все зависит от площади помещения. Чтобы узнать лимит LED-ламп для конкретного учреждения в специальном калькуляторе нужно ввести площадь.
Так, предполагается, что в помещениях социальной защиты населения, читальных залах, архивах и жилфонде ОСМД необходимо по 3 лампы на 10 кв м помещения. Если это место общественного пользования учреждений соцзащиты, физкультуры и спорта, управления многоквартирного дома, ОСББ то полагается по 2 лампы на 10 кв м помещения.
Взамен нужно будет сдать такое же количество обычных ламп накаливания.
В запросе также нужно будет указать местонахождение учреждения, организации или ОСББ и подписать его.
После этого в течение недели с тем, кто подал заявление свяжутся представители «Укрпочты» и расскажут, где можно получить лампы.
Целью программы является замена 50 млн ламп.
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