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  • Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)

Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)

Сегодня 14:02
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Днепр меняется с каждым годом, становясь все более современным городом с огромными ЖК и бизнес-центрами. Небольшие здания, построенные в центре города более века назад уходят в прошлое.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, что раньше было на месте одного из бизнес-центров в Днепре.

В начале 1990-х годов в центре города был построен одноэтажный небольшой дом из дерева и глины, а рядом с ним здание чуть выше, первый этаж был из кирпича. Это была усадьба и доходный дом. Принадлежали здания предпринимателю Груберзону. Участок занимал целый перекресток улиц.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)

Доходный дом Груберзона  особнякового типа был полтора этажа высотой. Это значит, что в нем был большой подвал с окнами, где обычно обустраивали столовую, прачечную и кухню. На втором этаже сдавали внаем комнаты или квартиры. Усадьба Груберзона была построена из досок и глины в мазанковом стиле. Тогда многие дома в центре города выглядели именно так.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)

Когда грянула революция 1917 года Груберзон продал свой участок, а сам уехал. Впоследствии новый хозяин прожил там не долго, здание у него отобрали и превратили в дом с коммунальными квартирами. Усадьба практически не пострадала во время Второй мировой войны, и после освобождения Днепра там снова жили люди. Интересно, что на доме сохранились деревянные наличники и ставни времен Екатеринослава, но не сохранился его внешний вид – во дворе жильцами было сделано несколько пристроек, что исказило фасад.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)

В 2011 году здания были снесены и за два года на месте усадьбы и доходного дома Груберзона появился новый бизнес-центр в несколько этажей.

Новости Днепра про Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)

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старые фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядел дом на месте популярного бизнес-центра в Днепре: особняк из глины и досок высотой в полтора этажа (ФОТО)Русский

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