Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит здание, где раньше жил первые печатник Екатеринослава и один из руководителей города.
Здание находится на улице Баррикадной. Дом в три этажа высотой был построен в конце 1880-х годов. Дом принадлежал книгопечатнику Шаферману. В этом доме не только жил Шаферман, но также оно служило ему как складское помещение, где издатель хранил напечатанные книги. Шаферман владел магазином на центральном проспекте и на вырученные от продажи книг деньги построил дом.
Но через время продал его Ивану Способному – общественному активисту, который в период с 1909 по 1917 года был мером города. Как в последствии оказалось, он был последним городским головой Екатеринослава. Среди его достижений – строительство насосной станции в Новых Кайдаках, прокладка водопроводных труб по центральному проспекту для полива бульваров и прокладка канализации по всему городу, строительства линии городского трамвая и мощение улиц брусчаткой, по которой автомобили ездят до сих пор.
Во время войны здание практически не пострадало. Со временем в нем были заменены балконы, что повлияло на внешний вид дома и окрашена часть фасада.
Здание необычно еще и тем, что возле арки сохранилось две небольшие тумбы – они служили защитой здания от колес карет.
Более 100 лет назад многие извозчики плохо знали габариты своего транспорта и часто колесами карет отбивали углы дома. Чтобы это предотвратить при строительстве зданий у углов устанавливали такие тумбы.
старые фото: А. Волок. блог Артема Костюка, Е. Присягина
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