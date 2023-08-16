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Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Сегодня 13:09
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В Днепре сохранилось немало исторических зданий. Часть из них по сути не изменило своего предназначения с момента возведения: на верхних этажах живут люди, а на первых – находятся различные заведения и магазины. Один из таких домов находится на улице Баррикадной.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит здание, где раньше жил первые печатник Екатеринослава и один из руководителей города.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Здание находится на улице Баррикадной. Дом в три этажа высотой был построен в конце 1880-х годов. Дом принадлежал книгопечатнику Шаферману. В этом доме не только жил Шаферман, но также оно служило ему как складское помещение, где издатель хранил напечатанные книги. Шаферман владел магазином на центральном проспекте и на вырученные от продажи книг деньги построил дом.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Но через время продал его Ивану Способному – общественному активисту, который в период с 1909 по 1917 года был мером города. Как в последствии оказалось, он был последним городским головой Екатеринослава. Среди его достижений – строительство насосной станции в Новых Кайдаках, прокладка водопроводных труб по центральному проспекту для полива бульваров и прокладка канализации по всему городу, строительства линии городского трамвая и мощение улиц брусчаткой, по которой автомобили ездят до сих пор.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Во время войны здание практически не пострадало. Со временем в нем были заменены балконы, что повлияло на внешний вид дома и окрашена часть фасада.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Здание необычно еще и тем, что возле арки сохранилось две небольшие тумбы – они служили защитой здания от колес карет.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

Более 100 лет назад многие извозчики плохо знали габариты своего транспорта и часто колесами карет отбивали углы дома. Чтобы это предотвратить при строительстве зданий у углов устанавливали такие тумбы.

Новости Днепра про Как сегодня выглядит дом, где жил последний мер Екатеринослава

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старые фото: А. Волок. блог Артема Костюка, Е. Присягина

 

 

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