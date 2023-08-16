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В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

Сегодня 15:15
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В Днепре помимо «традиционных» котов и собак можно купить в качестве домашнего животного довольно необычного зверька или рептилию.

 

Журналисты dnepr.info узнали, каких необычных животных продают в Днепре и сколько они стоят.

За 2,5 тыс грн в Днепре можно купить императорского удава. Автор объявления отмечает, что удавы родились в 2020 году и считаются «малышами». Это не ядовитая змея. Средняя ее длинна от 1,3 до 2,5 метров. Средний вес – 5-6 кг. Питается млекопитающими, птицами, рептилиями и рыбами.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

За 2,9 тыс грн можно купить пантерового хамелеона. Его возраст – 2 месяца, разный окрас. Свой цвет хамелеон может менять в зависимости от температуры, окружающего пейзажа или настроения. Длина ящерицы может составлять более 50 см, продолжительность жизни в неволе – до 4-х лет. Питается сверчками, гусеницами, также может есть одуванчики, листья салата, цитрусовые, виноград.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

В 5,5 тыс грн обойдется тигровый питон 3-х летнего возраста. Автор объявления отмечает, что питон обладает спокойным характером и кушает даже замороженную пищу. Размер рептилии может достигать 1,8 метра и более. Питается питон два раза в месяц, из еды предпочитает крыс или циплят. Ведет малоподвижный образ жизни. Он не ядовитый.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

Ласку, возрастом от 2,5 месяца продают в Днепре за 14,9 тыс грн. В объявлении о продаже сказано, что животное: «кушает самостоятельно. Игривый малыш. Имеет крепкое здоровье». Ласка – это хищное млекопитающее животное. Оно быстро бегает, высоко лазает и умеет плавать. Ест мышей, крыс, кроликов, цыплят, ящериц, ужей, лягушек и насекомых. Ее можно приручить, если с раннего возраста зверек будет окружен людьми.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

За 5 тыс грн в Днепре можно купить малыша хорька- фретка. Родился в мае этого года, к лотку приучены. Это животное считается домашним. Длина его тела может достигать полуметра, а масса – до 2 кг. Домашние хорьки едят мясо курицы, индейки, кролика, утки, различных грызунов – от крыс до хомяков, а также перепелки. Но может довольствоваться и сухим кошачьим кормом или фаршем.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

Чуть дороже – 5,5 тыс грн обойдется мини-пиг  или пятничный домашний ручной поросенок. Порода зверька баргштрессер книрт или «карапузик». Возраст 3 месяца. Привит и обработан от паразитов, кастрирован. Его можно приучить к лотку и выгуливать на шлейке. Вырастают мини-пиги до 15 кг веса. Мини-пиги общительные, дружелюбные. Их можно обучить командам «голос», «сидеть» и другим. Они бояться сквозняков, могут есть любую еду, но не переносят соли.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

Пятимесячного енота-полоскуна можно купить по цене 29,6 тыс грн. Это хищник, который хорошо приручается. Длина енота обычно от 65 до 80 см, масса – до 9 кг. Животное всеядно, но основным кормом являются насекомые и лягушки, раки, рыба, грызуны и яйца. Также ест желуди, орехи и фрукты. Перед едой он полощет ее в воде, отсюда и пошло название «полоскун». В неволе живут более 15 лет.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

Птенца попугая жако можно купить в Днепре по цене 37 тыс грн. Попугаи-долгожители, которые могут жить несколько десятков лет. Может подражать человеческой речи и звукам. Может запомнить более 150 слов, копировать поведение хозяина. При неблагоприятных условиях содержания, наличии паразитов или плохом питании может заниматься самоощипыванием.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

Одомашненную белку в Днепре можно купить за 2,4 тыс грн. Возраст зверька – от 4 месяцев. Питается орехами, жареным арахисом, грушами, яблоками, желудями, шишками, зернами овса, ягодами.

Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре продают удава за 2,5 тыс грн: придется кормить жабами (ФОТО)Русский

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