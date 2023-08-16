Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан

Журналисты dnepr.info выяснили, кто из военнообязанных может уехать за границу прямо сейчас.
Сейчас запрещено выезжать всем военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет. При этом запрет не касается тех, кто является инвалидом I –III группы при наличии подтверждающих документов и тех, кто проживает за границей постоянно и имеют соответствующую отметку в паспорте, а также тех, кто не пригоден к службе и имеет «белый» билет.
При наличии подтверждающих документов заграницу могут поехать многодетные отцы – у которых три и более несовершеннолетних ребенка, отцы-одиночки с детьми до 18 лет, опекуны и усыновители детей-сирот с инвалидностью или таких, что признанных нетрудоспособными. Также выпустят тех, кто является отцом ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. В случае, если у ребенка I и II группа инвалидности не обязательно, чтобы он был совершеннолетним.
Также военнообязанный может выехать, если он осуществляет уход за человеком с инвалидностью и сопровождает его для выезда за границу.
Разрешено покидать пределы Украины мужчинам, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО, ООС или при обороне Украины с 24 февраля 2022 года при условии, что они были военными.
Выехать из страны можно, если за границей умер близкий родственник. Но в этом случае разрешение на выезд остается за Госпогранслужбой.
Покинуть пределы Украины могут чиновники и государственные служащие. Но лишь для рабочей командировки и с наличием подтверждающих документов.
За границу могут выезжать моряки, при условии, что направляются на работу на морских судах и судах внутреннего плавания. На время могут выехать из Украины водители транспортных компаний с лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров. Разрешение распространяется и на водителей-волонтеров, перевозящих грузы для ВСУ. Выехать могут и медики, которые предоставляют услуги по уходу за людьми с инвалидностью.
За границу могут поехать спортсмены, тренеры – для участия в соревнованиях и тренировочных сборах, артисты – для сбора средств на ВСУ и представление Украины в мире, военнослужащие в отпуске – при наличии разрешения от воинской части.
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