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  • Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан

Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан

Сегодня 17:14
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и для военнообязанных действует запрет на выезд за границу. Но есть категории граждан, которые могут посетить другую страну даже во время мобилизации.
Новости Днепра про Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий граждан

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Журналисты dnepr.info выяснили, кто из военнообязанных может уехать за границу прямо сейчас.

Сейчас запрещено выезжать всем военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет. При этом запрет не касается тех, кто является инвалидом I –III группы при наличии подтверждающих документов и тех, кто проживает за границей постоянно и имеют соответствующую отметку в паспорте, а также тех, кто не пригоден к службе и имеет «белый» билет.

Отцы детей

При наличии подтверждающих документов заграницу могут поехать многодетные отцы – у которых три и более несовершеннолетних ребенка, отцы-одиночки с детьми до 18 лет, опекуны и усыновители детей-сирот с инвалидностью или таких, что признанных нетрудоспособными. Также выпустят тех, кто является отцом ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. В случае, если у ребенка I и II группа инвалидности не обязательно, чтобы он был совершеннолетним.

Родственные связи

Также военнообязанный может выехать, если он осуществляет уход за человеком с инвалидностью и сопровождает его для выезда за границу.

Разрешено покидать пределы Украины мужчинам, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО, ООС или при обороне Украины с 24 февраля 2022 года при условии, что они были военными.

Выехать из страны можно, если за границей умер близкий родственник. Но в этом случае разрешение на выезд остается за Госпогранслужбой.

Госслужащие

Покинуть пределы Украины могут чиновники и государственные служащие. Но лишь для рабочей командировки и с наличием подтверждающих документов.

Разные специалисты

За границу могут выезжать моряки, при условии, что направляются на работу на морских судах и судах внутреннего плавания. На время могут выехать из Украины водители транспортных компаний с лицензией на международные перевозки грузов и пассажиров. Разрешение распространяется и на водителей-волонтеров, перевозящих грузы для ВСУ. Выехать могут и медики, которые предоставляют услуги по уходу за людьми с инвалидностью.

За границу могут поехать спортсмены, тренеры – для участия в соревнованиях и тренировочных сборах, артисты – для сбора средств на ВСУ и представление Украины в мире, военнослужащие в отпуске – при наличии разрешения от воинской части.

 

 

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Новости Днепра про Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий гражданУкраїнська Новости Днепра про Кто из военнообязанных жителей Днепра может выехать за границу во время мобилизации: список категорий гражданРусский

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