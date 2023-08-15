Тайна старинного дома на улице Шевченко в Днепре: веселая вдова и дурная слава здания (ФОТО)

Один из таких домов журналисты dnepr.info обнаружили на улице Шевченко.
Небольшой трехэтажный особняк в стиле модерн находится среди быстро растущих многоэтажек. Дом считается одним из лучших в городе примеров модерна, с лепниной и глазурованной плиткой на фасаде. Здание было построено в начале прошлого века. Согласно городским легендам, дом принадлежал вдове статского советника Зенгера. Возведение здания закончилось, когда ее супруг трагически погиб на охоте. Вдова сделала из него доходный дом. Жила она на третьем этаже, а два нижних – сдавала внаем. Женщина была хороша собой и быстро забыла мужа, начав встречаться с его другом, который был свидетелем смерти чиновника на охоте. Но с тех пор в доме стало неспокойно: жильцы жаловались на постоянный скрип половиц по ночам и звук хлопающей двери. По городу пошли слухи, что это прежний хозяин дома вернулся и не дает жизни своей жене. Из-за дурной славы комнаты в доме никто не хотел снимать из-за чего вдове приходилось постоянно снижать стоимость аренды. Когда прошло три года после смерти чиновника на следующий день с третьего этажа выпал его друг, тот самый, с которым встречалась вдова. После этого случая жители предпочитали обходить дом стороной. Женщина, не выдержав разговоров за спиной и смерти кавалера уехала из города. Насколько эта история правдива – сказать сложно.
Во время Второй мировой войны здание существенно не пострадало. После освобождения города из него сделали дом с коммунальными квартирами.
К дому пристроили несколько балконов, заложили окно на последнем этаже и тем самым видоизменили фасад. Удивительно, но жившие тут люди не жаловались ни на скрип половиц ни на звук хлопающей двери.
Снаружи здание выглядит не слишком презентабельно – облупившаяся кое-где штукатурка фасада, заложенные окна с решетками, балконы в аварийном состоянии и разный цвет фасада.
Сегодня в доме бывшие коммунальные квартиры перепланированы и сдаются в аренду по офисы. Снять целый этаж обойдется в 30 тыс грн.
строе фото: А. Волок, flickr.com
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