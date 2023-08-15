Таємниця старовинного будинку на вулиці Шевченка у Дніпрі: весела вдова та погана слава будівлі (ФОТО)

Невеликі старовинні будинки, зведені наприкінці 1890-х років, досі можна побачити на вулицях Дніпра. Частина з них перебуває в дуже поганому стані – від будівель буквально залишилася лише одна чи дві стіни фасаду, від деяких – лише «коробка» без даху, але є будинки, які непогано збереглися: у них живуть люди або здаються в оренду приміщення по офіси.

Один із таких будинків журналісти dnepr.info побачили на вулиці Шевченка.

Невеликий триповерховий особняк у стилі модерн знаходиться серед багатоповерхівок. Будинок вважається одним із найкращих у місті прикладів модерну, з ліпниною та глазурованою плиткою на фасаді. Його було зведено на початку минулого століття. Згідно з міськими легендами, будинок належав вдові статського радника Зенгера. Зведення будівлі закінчилося, коли її чоловік трагічно загинув на полюванні. Вдова зробила з будівлі прибутковий будинок. Жила вона на третьому поверсі, а два нижніх – здавала в оренду. Жінка була гарною і швидко забула чоловіка, почавши зустрічатися з його другом, який був свідком смерті чиновника на полюванні. Але з того часу в будинку стало неспокійно: мешканці скаржилися на постійний скрип половиць ночами і звук ляскаючих дверей. Містом пішли чутки, що це колишній господар будинку повернувся і не дає життя своїй дружині. Через погану славу, кімнати в будинку ніхто не хотів знімати, тому вдові доводилося постійно знижувати вартість оренди. Коли минуло три роки після смерті чиновника, то на наступний день з третього поверху випав його друг, той самий, з яким зустрічалася вдова. Після цього випадку мешканці вважали за краще обходити будинок стороною. Жінка, не витримавши розмов за спиною та смерті кавалера, поїхала з міста. Наскільки ця історія є правдивою – сказати складно.

Під час Другої світової війни будівля суттєво не постраждала. Після звільнення міста з нього зробили будинок із комунальними квартирами.

До будинку прибудували кілька балконів, заклали вікно на останньому поверсі і цим видозмінили фасад. Дивно, але люди, які тут жили, не скаржилися ні на скрип половиць ні на звуку ляскаючих дверей.

Зовні будівля виглядає не надто презентабельно – штукатурка фасаду, що десь облупилася, закладені вікна з ґратами, балкони в аварійному стані і різний колір фасаду.

Сьогодні в будинку колишні комунальні квартири переплановані та здаються в оренду по офісах. Зняти цілий поверх коштуватиме 30 тис грн.

старе фото: А. Волок, flickr.com

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