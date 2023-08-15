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  • Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

Сегодня 14:43
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В Днепре нет зоопарков, где в неволе бы содержались дикие звери. Зооуголок на Монастырском острове был ликвидирован в 2016 году, а его обитатели отправились в разные уголки Украины и живут в лучших, чем на острове условиях. Когда-то в Днепре планировали обустроить огромный зоопарк и содержать животных в условиях максимально приближенным к природным. Последний раз эту идею обсуждали в 2007 году, но планы не были реализованы.

Новости Днепра про Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

Журналисты dnepr.info узнали, сколько раз и где в Днепре планировали построить зоопарк.

Впервые о строительстве зоопарка в Днепре задумались в середине 1930-х годов. Организовать его хотели на территории нынешнего парка Зеленый Гай, тогда это была территория Рыбаковской балки, где росло много деревьев и зелени. Называлась она Монастырский лес из-за близости к Тихвинскому женскому монастырю. Но идея не была реализована. После Второй мировой войны к идее о создание зоопарка вернулись только в середине 1970-х годах.

Тогда его запланировали также построить в балке, но уже в другой – Тоннельной. Территория зоопарка должна была быть огромной – 140 гектаров на которых планировали расположить около 40 разных объектов – это и отдельные зоны для различных животных, так и здания общественного назначения: кинолекторий, павильон для выставок, здание птичника, зал тропиков и даже небольшое место обитание для пингвинов и дельфинарий и местом, где могли бы содержаться белые медведи и моржи.

«Планы были громадные и реализовать их хотели за 2 года, что было просто нереально на мой взгляд.  Планировалось построить четыре больших пруда и даже отдельный детский зоопарк. Условия в зоопарке хотели создать максимально приближенные к естественной среде обитания зверей. Был проект, но не было денег», — рассказывает историк Роман Сурженко.

Новости Днепра про Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

В начале 1980-х от идеи строительства огромного зоопарка решили отказаться и открыли зоозону на Монастырском острове. Там животные находились в неподходящих для них условиях. Несколько раз ее пытались реорганизовать, но ничего не получилось. В итоге зоозона была закрыта в 2016 году, а животные были переданы в другие зоопарки страны, где для них были созданы все условия.

«В 2007 году к идее организации зоопарка в Тоннельной балке вернулись, но с небольшими «доработками».  15 лет назад в балке планировали возвести туристический комплекс с рестораном, гостиницу, научно –исследовательский центр и ветеринарную клинику. Для каждого вида хотели создать естественную зону обитания, чтобы звери могли рыть себе норы, лазать по деревьям, купаться и бегать.  Архитекторы проекта планировали, что, приехав в зоопарк люди будут ходить по нему несколько часов, рассматривая животных. Построить его хотели к Евро-2012, но уже к 2009 году идея «заглохла», а планам не суждено было сбыться», — рассказывает историк Роман Сурженко.

Новости Днепра про Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвинов

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фото: topgid.net

 

 

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Новости Днепра про Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвиновУкраїнська Новости Днепра про Тоннельную балку в Днепре хотели превратить в зоопарк: планировали «поселить» там дельфинов и пингвиновРусский

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