Хто з військовозобов’язаних жителів Дніпра може виїхати за кордон під час мобілізації: список категорій громадян

В Україні продовжується загальна мобілізація і для військовозобов'язаних діє заборона на виїзд за кордон. Але є категорії громадян, які можуть завітати до іншої країни навіть під час мобілізації.

Журналісти dnepr.info з’ясували, хто з військовозобов’язаних може виїхати за кордон прямо зараз.

Наразі заборонено виїжджати всім військовозобов’язаним віком від 18 до 60 років. При цьому заборона не стосується тих, хто є інвалідом І – ІІІ групи за наявності підтверджуючих документів та тих, хто проживає за кордоном постійно та мають відповідну позначку у паспорті, а також тих, хто не придатний до служби та має «білий» квиток.

Батьки дітей

За наявності підтверджуючих документів закордон можуть поїхати багатодітні батьки – у яких три та більше неповнолітні дитини, батьки-одиначки з дітьми до 18 років, опікуни та усиновлювачі дітей-сиріт з інвалідністю або таких, що визнані непрацездатними. Також випустять тих, хто є батьком дитини-інваліда віком до 18 років. У випадку, якщо у дитини І та ІІ група інвалідності не обов’язково, щоб вона була повнолітньою.

Родинні зв’язки

Також військовозобов’язаний може виїхати, якщо він здійснює догляд за людиною з інвалідністю та супроводжує його для виїзду за кордон.

Дозволено залишати межі України чоловікам, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО, ООС чи при обороні України з 24 лютого 2022 року за умови, що вони були військовими.

Виїхати з країни можна, якщо за кордоном помер близький родич. Але в цьому випадку дозвіл на виїзд залишається за Держприкордонслужбою.

Держслужбовці

Залишити межі України можуть чиновники та державні службовці. Але лише для робочого відрядження та з наявністю підтверджуючих документів.

Різні спеціалісти

За кордон можуть виїжджати моряки, за умови, що прямують на роботу на морських суднах та судах внутрішнього плавання. На якийсь час можуть виїхати з України водії транспортних компаній з ліцензією на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Дозвіл поширюється і на водіїв-волонтерів, які перевозять вантажі для ЗСУ. Виїхати можуть і медики, які надають послуги з догляду людей з інвалідністю.

За кордон можуть поїхати спортсмени, тренери – для участі у змаганнях та тренувальних зборах, артисти – для збору коштів на ЗСУ та подання України у світі, військовослужбовці у відпустці – за наявності дозволу від військової частини.

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