Взял позвонить: В Днепре задержали телефонного вора

Вчера, около 21 часов вечера, неизвестный украл телефон у местного жителя.

Когда горожанин одолжил телефон неизвестному, тот сбежал с имуществом потерпевшего.

Пострадавший сразу вызвал полицию и сообщил личные приметы грабителя.

Правоохранители из 12-го отдела вместе с работниками патрульной полиции обследовали прилегающую территорию и по «горячим следам» нашли беглеца.

Им оказался 30-летний ранее судимый житель из соседней области.

Пока ему инкриминируют статью 208 ККУ (грабеж), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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