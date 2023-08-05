Взял позвонить: В Днепре задержали телефонного вора

Когда горожанин одолжил телефон неизвестному, тот сбежал с имуществом потерпевшего.
Пострадавший сразу вызвал полицию и сообщил личные приметы грабителя.
Правоохранители из 12-го отдела вместе с работниками патрульной полиции обследовали прилегающую территорию и по «горячим следам» нашли беглеца.
Им оказался 30-летний ранее судимый житель из соседней области.
Пока ему инкриминируют статью 208 ККУ (грабеж), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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Автор:
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