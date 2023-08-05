Позичів подзвонити: У Дніпрі затримали крадія телефонів

Коли містянин позичив телефон невідомому, той втік з майном потерпілого.
Постраждалий одразу викликав поліцію і повідомив особисті прикмети грабіжника.
Правоохоронці з 12-го відділу разом із працівниками патрульної поліції обстежили прилеглу територію і по “гарячих слідах” знайшли втікача.
Ним виявився 30-річний раніше судимий мешканець із сусідньої області.
Наразі йому інкримінують статтю 208 ККУ (грабіж), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.
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Козенко Антон
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