Позичів подзвонити: У Дніпрі затримали крадія телефонів

Учора, близько 21 години вечора, невідомий вкрав телефон у місцевого мешканця.

Коли містянин позичив телефон невідомому, той втік з майном потерпілого.

Постраждалий одразу викликав поліцію і повідомив особисті прикмети грабіжника.

Правоохоронці з 12-го відділу разом із працівниками патрульної поліції обстежили прилеглу територію і по “гарячих слідах” знайшли втікача.

Ним виявився 30-річний раніше судимий мешканець із сусідньої області.

Наразі йому інкримінують статтю 208 ККУ (грабіж), яка передбачає до 10 років позбавлення волі.

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