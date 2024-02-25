Взрывы в Днепре 25 февраля: есть раненые и разрушения

Громкий вечер в Днепре.

Вечером 25 февраля в Днепре раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, после вечерних обстрелов 25 февраля есть разрушение в частном секторе. Повреждены крыши, фасады, окна.

Предварительно двое раненых.

Сохраняем спокойствие и ожидаем полную информацию от ВГА, – написал Филатов в своем телеграмм-канале.

О последствиях обстрелов сообщил руководитель Сергей Лысак.

По его информации, сейчас известно о четырех раненых.

Лысак отметил, что в частности в Днепре работала ПВО, но все детали впоследствии.

По состоянию на 22:29 в городе и области снова раздается тревога. Не игнорируйте.

upd:

В Днепре уничтожили три крылатые ракеты и три беспилотника армии РФ, сообщили в ПК «Схід».

Фото ілюстративне

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