Взрывы в Днепре 25 февраля: есть раненые и разрушения

Вечером 25 февраля в Днепре раздавались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, после вечерних обстрелов 25 февраля есть разрушение в частном секторе. Повреждены крыши, фасады, окна.
Предварительно двое раненых.
Сохраняем спокойствие и ожидаем полную информацию от ВГА, – написал Филатов в своем телеграмм-канале.
О последствиях обстрелов сообщил руководитель Сергей Лысак.
По его информации, сейчас известно о четырех раненых.
Лысак отметил, что в частности в Днепре работала ПВО, но все детали впоследствии.
По состоянию на 22:29 в городе и области снова раздается тревога. Не игнорируйте.
upd:
В Днепре уничтожили три крылатые ракеты и три беспилотника армии РФ, сообщили в ПК «Схід».
Фото ілюстративне
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