В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Никополе погиб человек… россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет, говорится в сообщении главы ОВА.
Под атакой неприятеля было местное предприятие. Повреждены здания и грузовики.
Редакция выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.
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