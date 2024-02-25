В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик: погиб мужчина

В Никополе россияне сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в котором находился мужчина.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе погиб человек… россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет, говорится в сообщении главы ОВА.

Под атакой неприятеля было местное предприятие. Повреждены здания и грузовики.

Редакция выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.

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