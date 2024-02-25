Вибухи в Дніпрі 25 лютого: є поранені та руйнування

Ввечері 25 лютого у Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, після вечірніх обстрілів 25 лютого є руйнування у приватному секторі. Пошкоджені дахи, фасади, вікна.
Попередньо двоє поранених.
Зберегаємо спокій та очікуємо повну інформацію від ВЦА, – написав Філатов у своєму телеграм-каналі.
Про наслідки обстрілів також повідомив очільник Сергій Лисак.
За його інформацією, наразі відомо про чотирьох поранених.
Лисак зазначив, що зокрема у Дніпрі працювала ППО, але всі деталі згодом.
Станом на 22:29 в місті та області знову лунає тривога. Не ігноруйте.
upd:
У Дніпрі знищили три крилаті ракети та три безпілотники армії РФ, повідомили в ПК “Схід”.
Фото ілюстративне
Читайте також:
Автор:
Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП на Перемозі.
У Дніпрі викрили російську агентурну мережу.
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії.
Сьогодні СК Дніпро-1 зіграв перший матч у чемпіонаті після зимової…