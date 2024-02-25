Вибухи в Дніпрі 25 лютого: є поранені та руйнування

Гучний вечір у Дніпрі.

Ввечері 25 лютого у Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, після вечірніх обстрілів 25 лютого є руйнування у приватному секторі. Пошкоджені дахи, фасади, вікна.

Попередньо двоє поранених.

Зберегаємо спокій та очікуємо повну інформацію від ВЦА, – написав Філатов у своєму телеграм-каналі.

Про наслідки обстрілів також повідомив очільник Сергій Лисак.

За його інформацією, наразі відомо про чотирьох поранених.

Лисак зазначив, що зокрема у Дніпрі працювала ППО, але всі деталі згодом.

Станом на 22:29 в місті та області знову лунає тривога. Не ігноруйте.

upd:

У Дніпрі знищили три крилаті ракети та три безпілотники армії РФ, повідомили в ПК “Схід”.

Фото ілюстративне

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