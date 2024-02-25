СК Дніпро-1 втратив очки вдома у матчі з “Минаєм”

Сьогодні СК Дніпро-1 зіграв перший матч у чемпіонаті після зимової паузи.

Команда Юрія Максимова зустрічалась з абсолютним аутсайдером першості закарпатським “Минаєм”.

Матч одразу пішов не за сценарієм дніпрян, початок матчу відклали на 40 хвилин через повітряну тривогу.

Ще двічі у першому таймі командам та тренерам доводилося йти в укриття, разом із глядачами ТБ трансляції.

Після грубої обрізки у центрі поля рахунок відкрили гості, відзначився Ременяк.

Під кінець першого тайму “Минай” навіть пробивав пенальті, але рахунок залишився мінімальним.

У другій половині дніпряни постійно “сиділи” на воротах закарпатської команди, але спромоглися лише зрівняти рахунок з 11-метрової точки.

Дніпро-1 — Минай 1:1

Голи: Піхальонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26

На 40-й хвилині Тимур Кораблін (Минай) не забив пенальті (воротар).

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