СК Дніпро-1 втратив очки вдома у матчі з “Минаєм”

Команда Юрія Максимова зустрічалась з абсолютним аутсайдером першості закарпатським “Минаєм”.
Матч одразу пішов не за сценарієм дніпрян, початок матчу відклали на 40 хвилин через повітряну тривогу.
Ще двічі у першому таймі командам та тренерам доводилося йти в укриття, разом із глядачами ТБ трансляції.
Після грубої обрізки у центрі поля рахунок відкрили гості, відзначився Ременяк.
Під кінець першого тайму “Минай” навіть пробивав пенальті, але рахунок залишився мінімальним.
У другій половині дніпряни постійно “сиділи” на воротах закарпатської команди, але спромоглися лише зрівняти рахунок з 11-метрової точки.
Дніпро-1 — Минай 1:1
Голи: Піхальонок, 51 (пен.) — Ременяк, 26
На 40-й хвилині Тимур Кораблін (Минай) не забив пенальті (воротар).
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