Навели “Шахед” по багатоповерхівці: у Дніпрі викрили російську агентурну мережу

Про це повідомив на форумі “Україна. Рік 2024” голова Служби безпеки України Василь Малюк.
За його словами, до мережі входило 8 осіб. Вони прикидалися волонтери та шукали контакти військових.
Завербовані агенти дізнавались дані про ЗСУ та цивільних.
Група причетна до атаки “Шахедами” по багатоповерхівці.
Зараз усі затримані вже дають викривальні покази, триває слідство.
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