Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Сегодня в течение дня агрессор дважды избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Еще четырежды атаковал дронами. Вражеские снаряды, БпЛА – все летело на районный центр и Марганецкую общину, — говорится в сообщении главы ОВА.
Россияне также сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в котором находился мужчина. К сожалению, он погиб.
В результате атаки изуродованы 14 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автобус. Повреждены линии электропередач.
В других общинах Днепропетровской области день прошел без обстрелов.
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Козенко Антон
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