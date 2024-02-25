Враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии и атаковал дронами

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня в течение дня агрессор дважды избивал по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Еще четырежды атаковал дронами. Вражеские снаряды, БпЛА – все летело на районный центр и Марганецкую общину, — говорится в сообщении главы ОВА.

Россияне также сбросили взрывчатку с БпЛА на грузовик, в котором находился мужчина. К сожалению, он погиб.

В результате атаки изуродованы 14 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и автобус. Повреждены линии электропередач.

В других общинах Днепропетровской области день прошел без обстрелов.

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