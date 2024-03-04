Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали

В понедельник, 4 марта, жители Днепра слышали звук, похожий на взрыв. Вскоре объявили об отбое воздушной тревоги.
Как сообщили в ОВА, это была работа ПВО. Вражеское железо приземлили в Днепровском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал глава области Сергей Лысак.
Как уточнили в Воздушном командовании Схід, в Днепровском районе уничтожили управляемую авиационную ракету х-59.
Читайте также:
Автор:
На месте ДТП работают патрульные полицейские.
Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до…
Из Запорожья в Днепр можно добраться новым дневным поездом.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
На месте ДТП работают патрульные полицейские.
Кабмин увеличит военный сбор и акцизы.
Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до сих пор тут существует проблема с транспортом, но зато у местных жителей есть «свой» лес. А еще тут стоит памятник паровозу.
Из Запорожья в Днепр можно добраться новым дневным поездом.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Правоохранители устанавливают причастных лиц.
На Левобережном появится новый ЖК.
Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться дачи и дачные участки, поскольку, когда теплеет многие задумываются о том, что хотят проводить больше времени на природе, заниматься огородом для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и снять стресс,…
На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.
Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!