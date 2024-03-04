Взрыв в Днепре 4 марта: в ОВА сообщили детали

После обеда в Днепре слышали звук похожий на взрыв.

В понедельник, 4 марта, жители Днепра слышали звук, похожий на взрыв. Вскоре объявили об отбое воздушной тревоги.

Как сообщили в ОВА, это была работа ПВО. Вражеское железо приземлили в Днепровском районе. Об этом в своем телеграм-канале написал глава области Сергей Лысак.

Как уточнили в Воздушном командовании Схід, в Днепровском районе уничтожили управляемую авиационную ракету х-59.

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