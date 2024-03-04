Вибух у Дніпрі 4 березня: в ОВА повідомили деталі

Пообіді у Дніпрі чули звук схожий на вибух.

У понеділок, 4 березня, жителі Дніпра чули звук схожий на вибух. Невдовзі оголосили про відбій повітряної тривоги.

Як повідомили в ОВА, це була робота ППО. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник області Сергій Лисак.

Як уточнили в Повітряному командуванні Схід, у Дніпровському районі знищили керовану авіаційну ракету х-59.

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