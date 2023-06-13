Уже 11 погибших в Кривом Роге: место трагедии посетили Кулеба и Клименко

Ликвидацию последствий атаки по Кривому Рогу контролирует Президент Украины. На месте трагедии побывали заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба и министр МВД Игорь Клименко.

После экспертиз станет ясно, можно ли восстановить изуродованную многоэтажку.

Пока у всех единственная цель – это помощь людям.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Сейчас в зданиях рядом с пленкой и деревянными плитами закрывают выбитые окна. Все люди обеспечены едой и медпомощью.

На завалах работают спасатели, коммунальщики, волонтеры, развернули гуманитарные миссии международных благотворительных организаций.

Также работает пункт, где принимают заявления о поврежденном имуществе. Помогают и рядовые криворожцы – сносят в пострадавшие квартиры вещи первой необходимости.

Сейчас сообщают уже об 11 потерянных жизнях.

Семьи погибших получат материальную помощь от области – 300 тыс. грн.

Также сообщают о 36 пострадавших.