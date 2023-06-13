Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та Клименко

Ліквідацію наслідків атаки по Кривому Рогу контролює Президент України. На місці трагедії побували заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба та міністр МВС Ігор Клименко.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Наразі у всіх єдина мета – це допомога людям.

Після експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку.

Нині в будівлях поряд плівкою та дерев’ними плитами закривають вибиті вікна. Всі люди забезпечені їжею і меддопомогою.

На завалах працюють рятувальники, комунальники, волонтери, розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації.

Також вже працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно. Допомагають і пересічні криворіжці – зносять до постраждалих квартир речі першої необхідності.

На зараз повідомляють вже про 11 втрачених життів.

Родини загиблих отримають матеріальну допомогу від області – 300 тис грн.

Також повідомляють про 36 постраждалих.

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