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  • Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та Клименко

Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та Клименко

Сьогодні 20:30
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Ліквідацію наслідків атаки по Кривому Рогу контролює Президент України. На місці трагедії побували заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба та міністр МВС Ігор Клименко.

Новости Днепра про Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та Клименко

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Наразі у всіх єдина мета – це допомога людям.

Після експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку.

Нині в будівлях поряд плівкою та дерев’ними плитами закривають вибиті вікна. Всі люди забезпечені їжею і меддопомогою.

На завалах працюють рятувальники, комунальники, волонтери, розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації.

Також вже працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно. Допомагають і пересічні криворіжці – зносять до постраждалих квартир речі першої необхідності.

На зараз повідомляють вже про 11 втрачених життів.

Родини загиблих отримають матеріальну допомогу від області – 300 тис грн.

Також повідомляють про 36 постраждалих.

Новости Днепра про Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та Клименко

Новости Днепра про Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та Клименко

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Новости Днепра про Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та КлименкоУкраїнська Новости Днепра про Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та КлименкоРусский

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