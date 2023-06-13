Вже 11 загиблих у Кривому Розі: місце трагедії відвідали Кулеба та Клименко

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Наразі у всіх єдина мета – це допомога людям.
Після експертиз стане зрозуміло, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку.
Нині в будівлях поряд плівкою та дерев’ними плитами закривають вибиті вікна. Всі люди забезпечені їжею і меддопомогою.
На завалах працюють рятувальники, комунальники, волонтери, розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації.
Також вже працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно. Допомагають і пересічні криворіжці – зносять до постраждалих квартир речі першої необхідності.
На зараз повідомляють вже про 11 втрачених життів.
Родини загиблих отримають матеріальну допомогу від області – 300 тис грн.
Також повідомляють про 36 постраждалих.
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