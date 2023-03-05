Выпала из окна многоэтажки: в Днепре на Поля нашли тело женщины

Сегодня, 5 марта, в Днепре на проспекте Поля обнаружили тело женщины.
Об этом сообщается в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».
Отмечается, что женщина выпала из окна многоэтажки. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, днепрянка скончалась мгновенно.
Правоохранители выясняют все обстоятельства.
Фото 18+.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поля обнаружили тело мужчины: выпал с 17 этажа.
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