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Выпала из окна многоэтажки: в Днепре на Поля нашли тело женщины

Сегодня 10:37
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Днепрянка умерла мгновенно.
Новости Днепра про Выпала из окна многоэтажки: в Днепре на Поля нашли тело женщины

Фото иллюстративное.

Сегодня, 5 марта, в Днепре на проспекте Поля обнаружили тело женщины.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Днепр оперативный. Война».

Отмечается, что женщина выпала из окна многоэтажки. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, днепрянка скончалась мгновенно.

Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Фото 18+.

Новости Днепра про Выпала из окна многоэтажки: в Днепре на Поля нашли тело женщины

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поля обнаружили тело мужчины: выпал с 17 этажа.

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Новости Днепра про Выпала из окна многоэтажки: в Днепре на Поля нашли тело женщиныУкраїнська Новости Днепра про Выпала из окна многоэтажки: в Днепре на Поля нашли тело женщиныРусский

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