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Вынесли приговор трем мужчинам, покушавшимся на жизнь активистки из Днепра

Сегодня 19:21
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К 11 годам за решеткой приговорены три жителя Днепропетровщины за покушение на заказное убийство руководителя общественной организации.

Новости Днепра про Вынесли приговор трем мужчинам, покушавшимся на жизнь активистки из Днепра

Покушение на убийство произошло 15 июля 2021 года, когда трое жителей Днепропетровщины подстерегли общественную активистку в подъезде.

Прокуроры доказали, что в 2021 году трое мужчин получили заказ на убийство руководителя одной из общественных организаций в Днепре. Для реализации преступления они в течение нескольких недель следили за жертвой и собирали подробную информацию о ней.

В масках и париках для конспирации они подстерегли женщину в подъезде и напали на нее.

С целью убийства, имея физическое преимущество, нападавшие нанесли многочисленные удары ногами и руками ей по голове. Однако им помешала вышедшая в подъезд соседка потерпевшей.

После совершенного мужчины скрылись с места преступления на автомобиле, в котором их ждал третий сообщник. В судебном заседании обвиняемые вину не признали.

До вступления в законную силу приговора суда они будут находиться под стражей.

При публичном обвинении прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры группу лиц признали виновными в незаконченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 3 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначили 11 лет заключения .

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