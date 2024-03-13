Вынесли приговор трем мужчинам, покушавшимся на жизнь активистки из Днепра

К 11 годам за решеткой приговорены три жителя Днепропетровщины за покушение на заказное убийство руководителя общественной организации.

Покушение на убийство произошло 15 июля 2021 года, когда трое жителей Днепропетровщины подстерегли общественную активистку в подъезде.

Прокуроры доказали, что в 2021 году трое мужчин получили заказ на убийство руководителя одной из общественных организаций в Днепре. Для реализации преступления они в течение нескольких недель следили за жертвой и собирали подробную информацию о ней.

В масках и париках для конспирации они подстерегли женщину в подъезде и напали на нее.

С целью убийства, имея физическое преимущество, нападавшие нанесли многочисленные удары ногами и руками ей по голове. Однако им помешала вышедшая в подъезд соседка потерпевшей.

После совершенного мужчины скрылись с места преступления на автомобиле, в котором их ждал третий сообщник. В судебном заседании обвиняемые вину не признали.

До вступления в законную силу приговора суда они будут находиться под стражей.

При публичном обвинении прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры группу лиц признали виновными в незаконченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу (ч. 3 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и назначили 11 лет заключения .

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