В Днепре почти во всех районах левого берега отключат воду

Практически весь левый берег остается без воды.

Об этом говорится в публикации на Facebook-странице КП «Днепропроводоканал».

Сообщается, что будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водопроводах и будет происходить замена запорной арматуры.

Воды не будет с 01:00 часов ночи 18 июня года по 23:30 час того же дня у потребителей левого берега Днепра, кроме ж/м Ломовский 1-2, ж/м Левобережный 1-2-3, частный сектор прилегающий к указанным массивов.

Руководство КП «Днепропроводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует потребителям создать необходимый запас питьевой воды на срок проведения аварийно-восстановительных работ, — отметили в сообщении.

Водоснабжение планируется полностью восстановить 19 июня в 10:00.

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