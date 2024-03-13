Винесли вирок трьом чоловікам, які скоїли замах на життя громадської активістки з Дніпра

До 11 років за ґратами засуджено трьох мешканців Дніпропетровщини за замах на замовне вбивство керівника громадської організації.

Замах на вбивство стався 15 липня 2021 року, коли троє жителів Дніпропетровщині підстерегли громадську активістку в під’їзді.

Прокурори довели, що у 2021 році троє чоловіків отримали замовлення на вбивство керівника однієї із громадських організацій у Дніпрі. Для реалізації злочину вони протягом декількох тижнів стежили за “жертвою” та збирали детальну інформацію про неї.

У масках та перуках для конспірації вони підстерегли жінку у під’їзді й напали на неї.

З метою вбивства, маючи фізичну перевагу, нападники завдали численних ударів ногами та руками їй по голові. Однак їм завадила сусідка потерпілої, яка вийшла у під’їзд.

Після скоєного чоловіки втекли з місця злочину на автомобілі, в якому на них чекав третій спільник. У судовому засіданні обвинувачені свою вину не визнали.

До набрання законної сили вироком суду вони перебуватимуть під вартою.

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури групу осіб визнали винними у незакінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 3 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначили 11 років ув’язнення.

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