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Винесли вирок трьом чоловікам, які скоїли замах на життя громадської активістки з Дніпра

Сьогодні 19:21
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До 11 років за ґратами засуджено трьох мешканців Дніпропетровщини за замах на замовне вбивство керівника громадської організації.

Новости Днепра про Винесли вирок трьом чоловікам, які скоїли замах на життя громадської активістки з Дніпра

Замах на вбивство стався 15 липня 2021 року, коли троє жителів Дніпропетровщині підстерегли громадську активістку в під’їзді.

Прокурори довели, що у 2021 році троє чоловіків отримали замовлення на вбивство керівника однієї із громадських організацій у Дніпрі. Для реалізації злочину вони протягом декількох тижнів стежили за “жертвою” та збирали детальну інформацію про неї.

У масках та перуках для конспірації вони підстерегли жінку у під’їзді й напали на неї.

З метою вбивства, маючи фізичну перевагу, нападники завдали численних ударів ногами та руками їй по голові. Однак їм завадила сусідка потерпілої, яка вийшла у під’їзд.

Після скоєного чоловіки втекли з місця злочину на автомобілі, в якому на них чекав третій спільник. У судовому засіданні обвинувачені свою вину не визнали.

До набрання законної сили вироком суду вони перебуватимуть під вартою.

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури групу осіб визнали винними у незакінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 3 ст. 15, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та призначили 11 років ув’язнення. 

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Новости Днепра про Винесли вирок трьом чоловікам, які скоїли замах на життя громадської активістки з ДніпраУкраїнська

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