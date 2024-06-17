В Днепропетровской области медикам пришлось принимать домашние роды в антисанитарийных условиях

В Криворожском районе медики принимали внебольничные роды.

О событии рассказала врач Татьяна Романчук в публикации на Facebook.

Вечером 13 июня в ЦОД поступил вызов о начале активной родовой деятельности у беременной.

Бригада экстренной медицинской помощи оперативно отправилась по адресу. Прибывшие на место происшествия медики столкнулись с ужасными антисанитарными условиями, которые не беспокоили жителей дома — молодую будущую мать и ее нетрезвого партнера. Кроме того, выяснилось, что роженица вместе со своим сожителем также употребляла алкогольные напитки во время беременности.

Врачи поняли, что в больницу они не успеют и придется принимать роды именно в таких условиях.

Профессионально и слаженно медики справились с нелегкой задачей принятия родов на дому и стали «крестными мамочками» для замечательного новорожденного мальчика, — сообщила врач в сообщении.

Мать и малыша в удовлетворительном состоянии госпитализировали в профильное медучреждение города.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области у женщины преждевременно начались роды: ребенок родился в карете скорой.

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