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В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта

Сегодня 08:23
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В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Леси Украинки – улица Степана Бандеры произошли изменения в работе общественного транспорта.

Новости Днепра про В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта

Об этом сообщили в Департаменте транспорта ГТР.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре до конца лета перекроют один из перекрестков в Центральном районе в связи с капитальным ремонтом трамвайного пути. Работы начались  15 июня и будут продолжаться до 1 сентября.

Теперь транспорт курсирует следующим образом:

  • Троллейбусы №4 – в направлении станции метро «Металлургов» через просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. 128-й Бригады Теробороны, далее – по своему маршруту;
  • троллейбусы №5 – от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала по остановкам троллейбуса «Б»; от Железнодорожного вокзала – по своему маршруту;
  • трамваи №12 – до бульвара Батальона Днепр с заездом на ул. Николая Руденко;
  • трамваи №14 от Железнодорожного вокзала через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту;
  • трамваи №17 приостановят движение;
  • автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича, ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту, дальше – по своему маршруту;
  • автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту.

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