Ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, — Глава НЭК «Укрэнерго»

Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире «Общественного«.
По его словам, несколько следующих недель ситуация будет гораздо труднее, чем сегодня. Графики отключений с 11:00 до 23:00 продлятся дольше, чем в остальное время суток.
Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными, — отметил Кудрицкий.
Кроме того, он сообщил, что графики будут плановыми, однако более жесткими.
Свет будет появляться в тех плановых графиках, которые будут доведены каждому облэнерго, жителям каждой области… Мы надеемся, что наши коллеги с облэнерго смогут не превышать, скажем так – те лимиты, которые будут позволять нам не вводить никаких внеплановых графиков .
Глава «Укрэнерго» сообщил, что причинами таких изменений являются ремонты атомных электростанций, величины импорта и погода.
Напомним, сегодня мы писали, что в Укрэнерго сообщили о применении графиков почасовых отключений сегодня, 17 июня, с 08:00 до 24:00, а в период с 11:00 до 22:00 возможны ограничения для еще большего количества потребителей.
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