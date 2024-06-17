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В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошка

Сегодня 10:32
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В Кривом Роге взорвалась граната.

Новости Днепра про В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошка

О событии рассказали СВОИ и прикрепили фотографии с места происшествия.

По предварительной информации, вчера группа мужчин отдыхала в беседке на улице Привлекательная. Около 10-ти вечера оттуда раздался взрыв.

Впоследствии выяснилось, что кто-то в компании игрался гранатой.

От обломков получил ранение головы и ног 27-летний мужчина, а также находившаяся рядом с беседкой беременная кошка.

Новости Днепра про В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошка

После взрыва компания скрылась, однако полицейские впоследствии задержали их. Предполагается, что мужчины были в нетрезвом состоянии.

Делом занимаются правоохранители. О состоянии кошки не сообщается.

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Новости Днепра про В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошкаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошкаРусский

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