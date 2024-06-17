Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живет

В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который работал на российскую ФСБ.

Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего новую серию российских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. Это 57-летний мужчина, проживающий в одном из сел на приграничных областях. Вражеский разведчик помогал россиянам находить позиции украинской артиллерии, обороняющей побережье и речную акваторию прифронтовой общины.

Мужчина ежедневно обходил прибрежные территории, а когда находил нужные цели, сообщал о них своему куратору через специальный чат-бот. Сообщение сразу удалял, чтобы его не разоблачили.

По имеющимся данным, оккупанты планировали атаковать эти локации со ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области. Таким образом, россияне пытались взять под огневой контроль территорию возле Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации.

Вражеского разведчика задержали на «горячем», когда он как раз фиксировал новую цель.

Известно, что за свою помощь россиянам мужчина получал денежное вознаграждение.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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