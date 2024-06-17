Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живет

Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живет

Сегодня 10:33
просмотров

В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который работал на российскую ФСБ.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живет

Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего новую серию российских ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. Это 57-летний мужчина, проживающий в одном из сел на приграничных областях. Вражеский разведчик помогал россиянам находить позиции украинской артиллерии, обороняющей побережье и речную акваторию прифронтовой общины.

Мужчина ежедневно обходил прибрежные территории, а когда находил нужные цели, сообщал о них своему куратору через специальный чат-бот. Сообщение сразу удалял, чтобы его не разоблачили.

По имеющимся данным, оккупанты планировали атаковать эти локации со ствольной и реактивной артиллерии, которая находится на временно захваченной части Запорожской области. Таким образом, россияне пытались взять под огневой контроль территорию возле Каховского водохранилища в районе Никопольской агломерации.

Вражеского разведчика задержали на «горячем», когда он как раз фиксировал новую цель.

Известно, что за свою помощь россиянам мужчина получал денежное вознаграждение.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живет

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живетУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живетРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре почти во всех районах левого берега отключат воду
    Новости Днепра
    Сегодня 09:56
    В Днепре почти во всех районах левого берега отключат воду

    Практически весь левый берег остается без воды.

    В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта
    Новости Днепра
    Сегодня 08:23
    В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта

    В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Леси Украинки…

    В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 06:30
    В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса

    На некоторых улицах Днепра выключат свет почти на весь день.

    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Вчера 21:08
    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области

    В немецком городе Дебельн простились с убитой 9-летней Валерией.

    Последние новости

    В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошка
    В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошка

    В Кривом Роге взорвалась граната.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    В Днепре почти во всех районах левого берега отключат воду
    В Днепре почти во всех районах левого берега отключат воду

    Практически весь левый берег остается без воды.

    Сегодня 09:56
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)
    В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)

    В Павлоградском районе был замечен вихрь.

    Сегодня 09:47
    2
    просмотров
    Ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, — Глава НЭК «Укрэнерго»
    Ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, — Глава НЭК «Укрэнерго»

    В следующие несколько недель возможно обострение ситуации в энергетической системе Украины.

    Сегодня 08:57
    1
    просмотров
    В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта
    В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта

    В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Леси Украинки – улица Степана Бандеры произошли изменения в работе общественного транспорта.

    Сегодня 08:23
    5
    просмотров
    Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате Украины
    Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате Украины

    На командном чемпионате Суперлиги Украины днепровские спортсмены завоевали "бронзу".

    Сегодня 07:39
    2
    просмотров
    В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса
    В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса

    На некоторых улицах Днепра выключат свет почти на весь день.

    Сегодня 06:30
    5
    просмотров
    Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь
    Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области
    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области

    В немецком городе Дебельн простились с убитой 9-летней Валерией.

    Вчера 21:08
    5
    просмотров
    Трое гребцов с Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира
    Трое гребцов с Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира

    Трое гребцов из Днепропетровской области стали призерами этапа Кубка мира.

    Вчера 19:44
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх