Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)

Сегодня 09:47
просмотров

В Павлоградском районе был замечен вихрь.

Новости Днепра про В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)

Видео и фото с этим страшным явлением распространили в местных Telegram-каналах.

На видео можно заметить, как длинный воронкообразный столб воздуха тянется к земле из грозовых облаков, однако впоследствии ослабевает и отдаляется.

На Днепропетровщине это нередкое явление, особенно летом, вероятная причина тому – контраст между теплым и холодным воздухом. К тому же для возникновения смерча нужны мощные грозовые тучи, а они накрыли регион еще в выходные. Так что пугаться его не стоит.

Если вы заметили смерч, старайтесь не подходить к нему близко.

Напомним, вчера в Днепре из-за непогоды затопило некоторые улицы, автобусы дрифтовали на дороге. Сегодня в Днепре также ожидается дождь, но мелкий.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончалась
    Новости Днепра
    14.06.2024 18:07
    Житель Днепропетровщины взял кредит на свою маму, которая уже скончалась

    В Днепропетровской области судили мужчину, который взял кредит на умершую…

    Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы
    Новости Днепра
    14.06.2024 13:32
    Над Днепропетровщиной заметили большие стаи напуганных птиц: эколог объяснил, почему они так напуганы

    Над Никополем кружат большие стаи напуганных птиц.

    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов
    Новости Днепра
    14.06.2024 09:20
    В Никополе мародер обворовал кафе, пострадавшее от обстрелов

    В Никополе мужчина воспользовался отсутствием владельцев в изуродованном кафе и…

    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ
    Новости Днепра
    13.06.2024 20:33
    Житель Днепропетровщины мобилизовался в ВСУ, чтобы работать шпионом в РФ

    В Днепропетровской области разоблачили "крота".

    Последние новости

    Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живет
    Житель Днепропетровщины стал агентом ФСБ и помогал обстреливать село, где и сам живет

    В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который работал на российскую ФСБ.

    Сегодня 10:33
    0
    просмотров
    В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошка
    В Кривом Роге от взрыва гранаты пострадал мужчина и беременная кошка

    В Кривом Роге взорвалась граната.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    В Днепре почти во всех районах левого берега отключат воду
    В Днепре почти во всех районах левого берега отключат воду

    Практически весь левый берег остается без воды.

    Сегодня 09:56
    3
    просмотров
    Ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, — Глава НЭК «Укрэнерго»
    Ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, — Глава НЭК «Укрэнерго»

    В следующие несколько недель возможно обострение ситуации в энергетической системе Украины.

    Сегодня 08:57
    1
    просмотров
    В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта
    В центре Днепра перекрыли один из перекрестков: какие изменения в маршрутах общественного транспорта

    В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Леси Украинки – улица Степана Бандеры произошли изменения в работе общественного транспорта.

    Сегодня 08:23
    5
    просмотров
    Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате Украины
    Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате Украины

    На командном чемпионате Суперлиги Украины днепровские спортсмены завоевали "бронзу".

    Сегодня 07:39
    2
    просмотров
    В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса
    В Днепре 17 июня ряд улиц снова останется без света: адреса

    На некоторых улицах Днепра выключат свет почти на весь день.

    Сегодня 06:30
    5
    просмотров
    Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь
    Погода на 17 июня: в Днепре ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области
    В Германии простились с убитой 9-летней девочкой из Днепропетровской области

    В немецком городе Дебельн простились с убитой 9-летней Валерией.

    Вчера 21:08
    5
    просмотров
    Трое гребцов с Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира
    Трое гребцов с Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира

    Трое гребцов из Днепропетровской области стали призерами этапа Кубка мира.

    Вчера 19:44
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх