В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)

Видео и фото с этим страшным явлением распространили в местных Telegram-каналах.
На видео можно заметить, как длинный воронкообразный столб воздуха тянется к земле из грозовых облаков, однако впоследствии ослабевает и отдаляется.
На Днепропетровщине это нередкое явление, особенно летом, вероятная причина тому – контраст между теплым и холодным воздухом. К тому же для возникновения смерча нужны мощные грозовые тучи, а они накрыли регион еще в выходные. Так что пугаться его не стоит.
Если вы заметили смерч, старайтесь не подходить к нему близко.
Напомним, вчера в Днепре из-за непогоды затопило некоторые улицы, автобусы дрифтовали на дороге. Сегодня в Днепре также ожидается дождь, но мелкий.
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