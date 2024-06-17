В Днепропетровской области зафиксировали смерч (ВИДЕО)

В Павлоградском районе был замечен вихрь.

Видео и фото с этим страшным явлением распространили в местных Telegram-каналах.

На видео можно заметить, как длинный воронкообразный столб воздуха тянется к земле из грозовых облаков, однако впоследствии ослабевает и отдаляется.

На Днепропетровщине это нередкое явление, особенно летом, вероятная причина тому – контраст между теплым и холодным воздухом. К тому же для возникновения смерча нужны мощные грозовые тучи, а они накрыли регион еще в выходные. Так что пугаться его не стоит.

Если вы заметили смерч, старайтесь не подходить к нему близко.

Напомним, вчера в Днепре из-за непогоды затопило некоторые улицы, автобусы дрифтовали на дороге. Сегодня в Днепре также ожидается дождь, но мелкий.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: