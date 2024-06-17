Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате Украины

Об этом сообщили в Telegram-канале отделения НОК Украины в Днепропетровской области.
Бронзовыми призерами стала команда Днепропетровской ОШВСМ в составе: Артем Бегишев, Богдан Безотосный, Андрей Греков, Владислав Дружченко, Артем Синица, Наталья Войцех, Амелия Назаренко, Дарья Николаенко, Ксения Рожкован и Мария Улитина.
Во встрече за 3-е место наши бадминтонисты со счетом 3:1 победили команду «Киевский бадминтонный клуб», — говорится в сообщении.
Напомним, вчера мы писали, что трое гребцов из Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира.
Читайте также:
Автор:
Баскетбольный «Днепр» досрочно стал чемпионом Суперлиги.
Баскетбольный «Днепр» уступил в серии за «бронзу» Суперлиги.
Днепровские баскетболисты сразятся за «бронзу» Суперлиги.
БК «Днепр» не сумел ничего противопоставить «Черкасским Мавпам» в финальной…
На некоторых улицах Днепра выключат свет почти на весь день.
Захватите с собой зонт!
В немецком городе Дебельн простились с убитой 9-летней Валерией.
Трое гребцов из Днепропетровской области стали призерами этапа Кубка мира.
Враг вновь обстреливал Никопольщину
В Днепре значительно выросло количество жуков-оленей.
Сегодня в Днепре произошло очередное ДТП.
Сегодня в Днепре целый день не утихает сильный дождь.
В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину за грабеж.
В боях за Украину погиб Воин из Никополя Антон Гусаков.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!