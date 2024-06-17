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Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате Украины

Сегодня 07:39
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На командном чемпионате Суперлиги Украины днепровские спортсмены завоевали "бронзу".

 

Новости Днепра про Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате Украины

Об этом сообщили в Telegram-канале отделения НОК Украины в Днепропетровской области.

Бронзовыми призерами стала команда Днепропетровской ОШВСМ в составе: Артем Бегишев, Богдан Безотосный, Андрей Греков, Владислав Дружченко, Артем Синица, Наталья Войцех, Амелия Назаренко, Дарья Николаенко, Ксения Рожкован и Мария Улитина.

Во встрече за 3-е место наши бадминтонисты со счетом 3:1 победили команду «Киевский бадминтонный клуб», — говорится в сообщении.

Напомним, вчера мы писали, что трое гребцов из Днепропетровщины завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира.

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Новости Днепра про Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Бадминтонисты из Днепра стали призерами на командном чемпионате УкраиныРусский

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