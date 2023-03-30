Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вилкул об утечке серной кислоты в Желтых Водах: правда или фейк

Сегодня 22:00
просмотров

Утечка серной кислоты на предприятии в Желтых Водах - это слухи, не соответствующие действительности.

Новости Днепра про Вилкул об утечке серной кислоты в Желтых Водах: правда или фейк

Об этом в Телеграмме сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкулл.
 
«Уважаемые криворожцы! Панические слухи об итечке серной кислоты на предприятии в Желтых Водах не соответствуют действительности. Без паники — у нас все ровно», — написал он.

Читайте также:

Новости Днепра про Вилкул об утечке серной кислоты в Желтых Водах: правда или фейкУкраїнська Новости Днепра про Вилкул об утечке серной кислоты в Желтых Водах: правда или фейкРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Враг ударил из артиллерии по Никопольскому району
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    Враг ударил из артиллерии по Никопольскому району

    К вечеру оккупанты уготовили из артиллерии по Марганецкой общине на…

    ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, — Генштаб

    Украинские военные отразили 47 атак российских оккупантов на Донбассе, а…

    Наркотики и оружие: в Кривом Роге накрыли дилеров
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Наркотики и оружие: в Кривом Роге накрыли дилеров

    Пятеро жителей Кривого Рога наладили схему сбыта наркотиков на территории…

    Украл кабель: в Днепре задержали вора
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Украл кабель: в Днепре задержали вора

    Ночью в Чечеловском районе Днепра мужчина украл кабель.

    Последние новости

    Враг ударил из артиллерии по Никопольскому району
    Враг ударил из артиллерии по Никопольскому району

    К вечеру оккупанты уготовили из артиллерии по Марганецкой общине на Днепропетровщине.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, — Генштаб
    ВСУ отразили почти 50 атак и уничтожили два склада боеприпасов россиян, — Генштаб

    Украинские военные отразили 47 атак российских оккупантов на Донбассе, а также уничтожили два склада боеприпасов захватчиков.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Наркотики и оружие: в Кривом Роге накрыли дилеров
    Наркотики и оружие: в Кривом Роге накрыли дилеров

    Пятеро жителей Кривого Рога наладили схему сбыта наркотиков на территории города.

    Сегодня 19:45
    0
    просмотров
    Украл кабель: в Днепре задержали вора
    Украл кабель: в Днепре задержали вора

    Ночью в Чечеловском районе Днепра мужчина украл кабель.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Утверждены характеристики предметных тестов НМТ-2023: что нужно знать днепрянам
    Утверждены характеристики предметных тестов НМТ-2023: что нужно знать днепрянам

    Украинским центром оценки качества образования утверждены общие характеристики предметных тестов основного и дополнительно блоков Национального мультипредметного тестирования.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО
    Пятнадцать лет или пожизненное: будут судить агента рф, который корректировал вражеские удары по Днепру и сдал координаты ПВО

    Вражескому агенту грозит срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

    Сегодня 18:41
    1
    просмотров
    Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты
    Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты

    Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет. Действительным он будет на протяжении последующих четырех лет. Дело в том, что с 14 до 18 лет ребенок может внешне измениться и узнать уже на фото будет сложно. По истечению…

    Сегодня 17:38
    просмотров
    Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с Днепропетровщины
    Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с Днепропетровщины

    Вечная слава!

    Сегодня 17:33
    1
    просмотров
    Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признаки
    Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признаки

    Си Цзиньпин планирует войну против Тайваня.

    Сегодня 17:31
    просмотров
    «Доска позора»: в Украине хотят создать публичный реестр «уклонистов»
    «Доска позора»: в Украине хотят создать публичный реестр «уклонистов»

    В Украине могут создать реестр "уклонистов"

    Сегодня 16:40
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх