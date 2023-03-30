Вилкул об утечке серной кислоты в Желтых Водах: правда или фейк

Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет. Действительным он будет на протяжении последующих четырех лет. Дело в том, что с 14 до 18 лет ребенок может внешне измениться и узнать уже на фото будет сложно. По истечению…

просмотров