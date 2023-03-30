Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с Днепропетровщины

Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с Днепропетровщины

Сегодня 17:33
просмотров

Вечная слава!

Новости Днепра про Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с Днепропетровщины

21 марта 2023 года в борьбе с российскими оккупантами вблизи н. п. Долгенькое Изюмского района погиб наш земляк воин ВСУ Виталий Романовский. Ему было 46 лет. 

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной военной администрации.

В 2014 году Виталий вошел в поисковую группу «Черный тюльпан», которая осуществляла работу по поиску погибших и пропавших без вести в районе Иловайского котла, вывозу тел. С самого начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на передовую. Проходил службу в должности стрелка-разведчика отделения специальных действий в отряде спецназначения одной из воинских частей ВСУ.

У воина остались мать, брат, сестра, пятеро детей и внук.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Героя! Светлая память!

Читайте также:

Новости Днепра про Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с ДнепропетровщиныРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В ГУР предполагают, что рф больше не будет прибегать к массированным ракетным ударам по Украине
    Новости Днепра
    Сегодня 16:00
    В ГУР предполагают, что рф больше не будет прибегать к массированным ракетным ударам по Украине

    Российские оккупанты провалили план по приведению энергетической системы Украины к…

    В пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 14:41
    В пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине
    Новости Днепра
    Сегодня 13:46
    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

    Российские оккупанты грабят и уничтожают украинские города и села.

    Очередной фейк: военкомат Днепра сообщает о гибели бойцов на рекламных листовках
    Новости Днепра
    Сегодня 12:07
    Очередной фейк: военкомат Днепра сообщает о гибели бойцов на рекламных листовках

    В сети распространяют очередной фейк от россии.

    Последние новости

    Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты
    Без нее не допустят к НМТ: что нужно для оформления ребенку бесплатной ID-карты

    Биометрический паспорт жители Днепра могут получить уже с 14 лет. Действительным он будет на протяжении последующих четырех лет. Дело в том, что с 14 до 18 лет ребенок может внешне измениться и узнать уже на фото будет сложно. По истечению…

    Сегодня 17:38
    просмотров
    Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признаки
    Си Цзиньпин готовит Китай к предстоящей войне: аналитики назвали тревожные признаки

    Си Цзиньпин планирует войну против Тайваня.

    Сегодня 17:31
    просмотров
    «Доска позора»: в Украине хотят создать публичный реестр «уклонистов»
    «Доска позора»: в Украине хотят создать публичный реестр «уклонистов»

    В Украине могут создать реестр "уклонистов"

    Сегодня 16:40
    0
    просмотров
    В ГУР предполагают, что рф больше не будет прибегать к массированным ракетным ударам по Украине
    В ГУР предполагают, что рф больше не будет прибегать к массированным ракетным ударам по Украине

    Российские оккупанты провалили план по приведению энергетической системы Украины к критическому состоянию, поэтому вполне вероятно, что массированных ракетных ударов, которые продолжались в течение осени и зимы, россия больше не будет осуществлять.

    Сегодня 16:00
    0
    просмотров
    Выдающийся новатор в хирургии: умер известный кардиохирург из Днепра
    Выдающийся новатор в хирургии: умер известный кардиохирург из Днепра

    В Варшаве на 88 году жизни скончался выдающийся днепровский хирург.

    Сегодня 15:49
    просмотров
    Скидки и акции в магазинах Днепра: где самая дешевая молочка
    Скидки и акции в магазинах Днепра: где самая дешевая молочка

    Магазины Днепра каждую неделю устраивают различные акции на десятки, а то и сотни товарных позиций и продуктов. Со скидкой в «Сильпо», «АТБ» или «Варусе» можно купить все: от средства для посуды или тарелок с носками до круп, шоколадок и колбасных…

    Сегодня 15:16
    просмотров
    Готовят кассационную жалобу: в горсовете Днепра прокомментировали «отмену платы за парковки»
    Готовят кассационную жалобу: в горсовете Днепра прокомментировали «отмену платы за парковки»

    28 марта Денис Селин, руководитель ОО "Платформа Громадский контроль", сообщил, что апелляционный суд отменил три решения исполкома Днепровского городского совета по установлению тарифов на услуги по парковке автомобилей в городе.

    Сегодня 15:12
    0
    просмотров
    В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)
    В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

    В центре Днепра есть храм, где раньше лечили больных.

    Сегодня 14:49
    0
    просмотров
    В пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса
    В пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    Сегодня 14:41
    0
    просмотров
    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине
    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

    Российские оккупанты грабят и уничтожают украинские города и села.

    Сегодня 13:46
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх