Пятеро детей остались без отца: на войне погиб 46-летний боец ​​ВСУ с Днепропетровщины

21 марта 2023 года в борьбе с российскими оккупантами вблизи н. п. Долгенькое Изюмского района погиб наш земляк воин ВСУ Виталий Романовский. Ему было 46 лет.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной военной администрации.
В 2014 году Виталий вошел в поисковую группу «Черный тюльпан», которая осуществляла работу по поиску погибших и пропавших без вести в районе Иловайского котла, вывозу тел. С самого начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на передовую. Проходил службу в должности стрелка-разведчика отделения специальных действий в отряде спецназначения одной из воинских частей ВСУ.
У воина остались мать, брат, сестра, пятеро детей и внук.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям Героя! Светлая память!
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