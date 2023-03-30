В ГУР предполагают, что рф больше не будет прибегать к массированным ракетным ударам по Украине

Российские оккупанты провалили план по приведению энергетической системы Украины к критическому состоянию, поэтому вполне вероятно, что массированных ракетных ударов, которые продолжались в течение осени и зимы, россия больше не будет осуществлять.

Такое мнение озвучил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

Он считает, что теперь россия, вероятно, будет бить по военным объектам. Речь идет о путях поставки вооружения и всем остальном, что так или иначе связано с подготовкой к контрнаступлению Сил обороны.

Целью массовых ракетных ударов был блэкаут и доведение до критического состояния энергетической инфраструктуры. Этот план провалился. Сейчас враг возвращается к использованию ракет и дронов, как это было во время первой тактики полномасштабного вторжения. То есть наиболее вероятными целями могут снова стать военные объекты, пути снабжения и все, что связано с подготовкой к продолжению процесса деоккупации украинских территорий. Враг будет пытаться сорвать наше наступление, – сказал разведчик.

И Юсов подчеркивает, что угроза гражданскому населению не исчезнет. Он отметил, что в россии заканчиваются запасы высокоточного оружия – сейчас их всего 15% от общего количества, которое было по состоянию на 24 февраля 2022-го. Но они все еще есть. Кроме этого, при осуществлении ударов оккупанты очень часто имеют не точные координаты, поэтому не исключено, что гражданская инфраструктура продолжит страдать от их воздушного террора.

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