Вілкул про витікання сірчаної кислоти у Жовтих Водах: правда чи фейк

Про це в Телеграмі повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкулл.
“Шановні криворіжці! Панічні чутки про витікання сірчаної кислоти на підприємстві у Жовтих Водах не відповідають дійсності. Без паніки – у нас все рівно”, – написав він.
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