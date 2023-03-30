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Вілкул про витікання сірчаної кислоти у Жовтих Водах: правда чи фейк

Сьогодні 22:00
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Витікання сірчаної кислоти на підприємстві у Жовтих Водах - це чутки, які не відповідають дійсності.

Новости Днепра про Вілкул про витікання сірчаної кислоти у Жовтих Водах: правда чи фейк

Про це в Телеграмі повідомляє начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкулл.

“Шановні криворіжці! Панічні чутки про витікання сірчаної кислоти на підприємстві у Жовтих Водах не відповідають дійсності. Без паніки – у нас все рівно”, – написав він.

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Новости Днепра про Вілкул про витікання сірчаної кислоти у Жовтих Водах: правда чи фейкУкраїнська Новости Днепра про Вілкул про витікання сірчаної кислоти у Жовтих Водах: правда чи фейкРусский

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