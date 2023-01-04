Вылетел на встречную полосу: на въезде в Днепр перевернулась фура

Сегодня 4 января на въезде в Днепр перевернулась фура.

ДТП произошло на Криворожском шоссе. Известно, что водитель грузовика не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и опрокинулся.

В результате аварии пострадал водитель фуры. Мужчину с травмами доставили в больницу.

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