Вилетів на зустрічну смугу: на в’їзді до Дніпра перекинулася фура

ДТП сталося на Криворізькому шосе. Відомо, що водій вантажівки не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та перекинувся.
Внаслідок аварії постраждав водій фури. Чоловіка з травмами доставили до лікарні.
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