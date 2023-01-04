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Вилетів на зустрічну смугу: на в’їзді до Дніпра перекинулася фура

Сьогодні 21:15
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Сьогодні 4 січня на в'їзді до Дніпра перекинулася фура.

Новости Днепра про Вилетів на зустрічну смугу: на в'їзді до Дніпра перекинулася фура

ДТП сталося на Криворізькому шосе. Відомо, що водій вантажівки не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу та перекинувся. 

Внаслідок аварії постраждав водій фури. Чоловіка з травмами доставили до лікарні.

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Новости Днепра про Вилетів на зустрічну смугу: на в'їзді до Дніпра перекинулася фураУкраїнська Новости Днепра про Вилетів на зустрічну смугу: на в'їзді до Дніпра перекинулася фураРусский

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