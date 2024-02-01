«Выходи за меня» во весь экран: житель Днепра зрелищно признался любимой (ВИДЕО)

На днях на экране ТРЦ «Дафи», где обычно крутят рекламу, появилась гигантская надпись.
Выходи за меня, — было адресовано кому-то.
Позже выяснилось, что таким образом житель Днепра решил сделать преждложение своей любимой. Пара опубликовала видео в соцсетях, где показан момент помолвки.
Мужчина подготовил для своей будущей невесты огромный букет роз, а затем встал на одно колено и достал обручальное кольцо. За киношными помолвками наблюдали друзья пары и случайные прохожие.
Ответила ли женщина взаимностью мы не знаем, потому что точного ответа в видео не слышно, но пара выглядела счастливой, поэтому, скорее всего, в Днепре станет одной семьей больше.
В соцсетях неоднозначно отреагировали на публичное признание. Некоторые радуются за пару и желают им удачной супружеской жизни, а некоторые комментаторы утверждают, что во время войны можно было обойтись без помпезных дорогих публичных признаний. Однако многие наоборот видят в этом позитив и рады наконец-то слышать хорошие новости.
Увидеть зрелищное признание можно на видео:
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