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  • «Выходи за меня» во весь экран: житель Днепра зрелищно признался любимой (ВИДЕО)

«Выходи за меня» во весь экран: житель Днепра зрелищно признался любимой (ВИДЕО)

Сегодня 13:26
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В Днепре еще "не вымерли" романтики.

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На днях на экране ТРЦ «Дафи», где обычно крутят рекламу, появилась гигантская надпись.

Выходи за меня, — было адресовано кому-то.

Позже выяснилось, что таким образом житель Днепра решил сделать преждложение своей любимой. Пара опубликовала видео в соцсетях, где показан момент помолвки.

Мужчина подготовил для своей будущей невесты огромный букет роз, а затем встал на одно колено и достал обручальное кольцо. За киношными помолвками наблюдали друзья пары и случайные прохожие.

Ответила ли женщина взаимностью мы не знаем, потому что точного ответа в видео не слышно, но пара выглядела счастливой, поэтому, скорее всего, в Днепре станет одной семьей больше.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на публичное признание. Некоторые радуются за пару и желают им удачной супружеской жизни, а некоторые комментаторы утверждают, что во время войны можно было обойтись без помпезных дорогих публичных признаний. Однако многие наоборот видят в этом позитив и рады наконец-то слышать хорошие новости.

Увидеть зрелищное признание можно на видео:

 

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