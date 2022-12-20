Выгнала ребенка на улицу: в Каменском директор школы не пустила ребенка в убежище

В Каменском директор спецшколы не пустила в убежище ребенка во время ракетной атаки и взрывов в городе.

Об этом сообщает мама девочки в фейсбук-групппе «Батьки SOS«.

Мать девочки, Анна, рассказала, что в день массированной ракетной атаки она была на работе, а её дочь дома. Услышав взрывы в городе девочка пошла в ближайшее к своему дому укрытие. Оно расположено в спецшколе «Гармония». Охрана школы без проблем пропустила девочку, а вот директор выгнала ребенка на улицу, заявив, что укрытие только для учеников школы.

«Директор Винник Антонина Владимировна выставила 15-летнего ребенка на улицу в то время, как над городом летели ракеты и уже прозвучало несколько взрывов. Мотивировала она свои действия тем, что укрытие это не для посторонних, там нет города и предложила ребенку пойти поискать другие укрытия. Я в это время находилась на работе в другом конце города, еще и связь не работала. А дочь пошла домой. Даже не знаю, кто хуже в этой ситуации рашисты или такие директора», — написала Анна.

Женщина также добавила, что отец девочки с начала войны вступил в ряды ВСУ и находится в горячей точке, рискуя своей жизнью защищает нашу страну.

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