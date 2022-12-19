Беременная военнослужащая из Днепропетровщины сбежала из воинской части

Военнослужащая из Павлограда сбежала из расположения воинской части в Донецкой области. Девушка была беременна.

В июне 2022 года девушка, которая служит на должности санитарного инструктора, самовольно покинула расположения воинской части. Разрешения командира на это она не имела. Военнослужащая поехала домой в Павлоград и месяц проводила время на своё усмотрение.

В июле 2022 года она сама пришла в Днепровскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона. Как объяснила девушка, покинуть службу её заставила необходимость посетить врача, так как она на тот момент была беременна. Дальше она потеряла ребенка, после чего находилась в депрессивном состоянии. В настоящее время она снова беременна, в содеянном раскаивается, однако ее поступок был вызван ее физиологическим состоянием.

Суд назначил военнослужащей штраф в размере 70 000 гривен.

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