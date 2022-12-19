Мобильные операторы будут иметь резерв для связи на 3 суток в случае блекаута

«У нас работает более 82% базовых станций, если не учитывать Луганскую и Херсонскую область… Для исполнение решения СНБО и соответствующего указа президента, что все операторы должны зарезервировать критические точки минимум также на 3 суток, на сегодняшний день эта работа проводится национальным центром управления, национальным регулятором, всеми регуляторами, провайдерами», — сообщил он.

В Днепре одинокие матери могут получить денежную помощь от Всемирной…

С пультом и на солнечных батарейках: как выбрать гирлянду на новый год и блекаут Светящаяся гирлянда стала одним из неотъемлемых атрибутов украшения елки и дома в новогодние праздники. А во время отключения электричества она может «работать» как еще один источник света, если источником питания служат батарейки. При этом главное, чтобы гирлянда была безопасной и… просмотров

Россия может напасть в 2023 году на еще одну страну в Европе Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце заявил, что россия планирует нападение на Молдову. 1 просмотров

В Днепре «накрыли» два зала игровых автоматов: подробности В Днепре возле железнодорожного вокзала и Индустриального района "накрыли" залы игровых автоматов. просмотров

В Каменском в психбольнице пациент ограбил медсестру В мае 2022 года в одной из психбольниц области мужчина ограбил медсестру. 0 просмотров

В Хмельницком установили новогоднюю елку на обломке российской ракеты В этом году Новый год мы будем встречать не так, как раньше. 0 просмотров

В Днепре некоторые горожане могут получить помощь от ООН: подробности В Днепре одинокие матери могут получить денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Для этого необходимо оформить заявку. 1 просмотров