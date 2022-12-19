Мобильные операторы будут иметь резерв для связи на 3 суток в случае блекаута

Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щеголь.
«У нас работает более 82% базовых станций, если не учитывать Луганскую и Херсонскую область… Для исполнение решения СНБО и соответствующего указа президента, что все операторы должны зарезервировать критические точки минимум также на 3 суток, на сегодняшний день эта работа проводится национальным центром управления, национальным регулятором, всеми регуляторами, провайдерами», — сообщил он.
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