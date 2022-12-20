Вигнала дитину надвір: у Кам’янському директорка школи не пустила дитину в укриття

У Кам'янському директор спецшколи не пустила в укриття дитину під час ракетної атаки та вибухів у місті.

Про це повідомляє мама дівчинки у фейсбук-групі “Батьки SOS“.

Мати дівчинки Анна розповіла, що в день масованої ракетної атаки вона була на роботі, а її дочка вдома. Почувши вибухи в місті, дівчинка пішла в найближче до свого будинку укриття. Воно розташоване у спецшколі “Гармонія”. Охорона школи без проблем пропустила дівчинку, а ось директор вигнала дитину надвір, заявивши, що укриття лише для учнів школи.

“Директор Вінник Антоніна Володимирівна виставила 15-річну дитину на вулицю у той час, як над містом летіли ракети і вже пролунало кілька вибухів. Мотивувала вона свої дії тим, що укриття це не для сторонніх, там немає міста і запропонувала дитині піти пошукати інші укриття. Я в цей час перебувала на роботі в іншому кінці міста, ще й зв’язок не працював. А дочка пішла додому. Навіть не знаю, хто гірший у цій ситуації рашисти чи такі директори”, – написала Анна.

Жінка також додала, що батько дівчинки з початку війни вступив до лав ЗСУ і перебуває у гарячій точці, ризикуючи своїм життям захищає нашу країну.

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