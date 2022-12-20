Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Вигнала дитину надвір: у Кам’янському директорка школи не пустила дитину в укриття

Вигнала дитину надвір: у Кам’янському директорка школи не пустила дитину в укриття

Сьогодні 08:00
просмотров

У Кам'янському директор спецшколи не пустила в укриття дитину під час ракетної атаки та вибухів у місті.

Новости Днепра про Вигнала дитину надвір: у Кам'янському директорка школи не пустила дитину в укриття

Про це повідомляє мама дівчинки у фейсбук-групі “Батьки SOS“.

Мати дівчинки Анна розповіла, що в день масованої ракетної атаки вона була на роботі, а її дочка вдома. Почувши вибухи в місті, дівчинка пішла в найближче до свого будинку укриття. Воно розташоване у спецшколі “Гармонія”. Охорона школи без проблем пропустила дівчинку, а ось директор вигнала дитину надвір, заявивши, що укриття лише для учнів школи.

“Директор Вінник Антоніна Володимирівна виставила 15-річну дитину на вулицю у той час, як над містом летіли ракети і вже пролунало кілька вибухів. Мотивувала вона свої дії тим, що укриття це не для сторонніх, там немає міста і запропонувала дитині піти пошукати інші укриття. Я в цей час перебувала на роботі в іншому кінці міста, ще й зв’язок не працював. А дочка пішла додому. Навіть не знаю, хто гірший у цій ситуації рашисти чи такі директори”, – написала Анна.

 

Жінка також додала, що батько дівчинки з початку війни вступив до лав ЗСУ і перебуває у гарячій точці, ризикуючи своїм життям захищає нашу країну.

Читайте також:

Новости Днепра про Вигнала дитину надвір: у Кам'янському директорка школи не пустила дитину в укриттяУкраїнська Новости Днепра про Вигнала дитину надвір: у Кам'янському директорка школи не пустила дитину в укриттяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    У бою за Україну загинув 38-річний солдат ЗСУ із Дніпропетровської області

    21 листопада на війні загинув солдат ЗСУ із Дніпропетровської області…

    Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивує
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Тягав за волосся власну матір: вирок суду дивує

    У Кривому Розі чоловік сварився та тягав за волосся власну…

    “Переможний Новий Рік”: у Дніпрі презентували поштову марку
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    “Переможний Новий Рік”: у Дніпрі презентували поштову марку

    У понеділок, 19 грудня, в Дніпрі відбулася урочиста презентація нової…

    Вагітна військовослужбовиця з Дніпропетровщини втекла з військової частини
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Вагітна військовослужбовиця з Дніпропетровщини втекла з військової частини

    Військова з Павлограда втекла з розташування військової частини в Донецькій…

    Наверх