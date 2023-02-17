Выданную в Днепропетровской области гуманитарку перепродают на ОЛХ

Гуманитарную помощь, которую оказывают в Никополе, заметили на ОЛХ.

Директор благотворительного фонда «Детям Никополя» Маргарита Горбаненко рассказала, что увидела выданную БФ гуманную помощь на известном сайте с объявлениями. Детское питание продавали на ОЛХ.

Люди, имейте совесть и достоинство, имейте хотя бы инстинкты самосохранения, потому что это обязательно будет расшифровано. Все живем в одном городе, в одних условиях, если что-то вам не подошло, верните нам, вы же будете в следующий раз встречены с огромным уважением. Кстати, всего одна молоденькая мама вернула батончики со словами «Мы такое не едим, пусть кому-то другому будет», – написала она.

В качестве доказательств волонтер добавила скриншоты с объявлениями.

Пока объявления с сайта убрали. Возмущенные ситуацией никопольцы предложили волонтерам как-то замечать выданную гумдопомощь, чтобы это было заметно. Впрочем, Маргарита отметила, что это единичный случай, а наживающихся на этом людей они сразу вносят в «черный список».

Отметим, что этот фонд занимается помощью тяжелобольным детям.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: