Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХ - Днепр Инфо
Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХ
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Сегодня 15:05

Гуманітарну допомогу, яку видають в Нікополі, помітили на ОЛХ.

Новости Днепра про Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХ

Директорка благодійного фонду “Дітям Нікополя” Маргарита Горбаненко розповіла, що побачила видану БФ гумдопомогу на відомому сайті з оголошеннями. Дитяче харчування продавали на ОЛХ. 

Люди, майте совість та гідність, майте хоч би інстинкти самозбереження, бо це обов’язково буде “розшифровано”. Всі живемо в одному місті, в одних умовах, як що щось вам не підійшло, поверніть нам, ви ж будете наступного разу зустрінуті з величезною повагою. До речі, всього одна молоденька матуся повернула батончики зі словами «Ми таке не їмо, нехай комусь іншому буде», – написала вона.

У якості доказів волонтерка додала скриншоти з оголошеннями.

Новости Днепра про Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХ

Новости Днепра про Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХ

Наразі оголошення із сайту прибрали. Обурені ситуацією нікопольці запропонували волонтерам якось помічати видану гумдопомогу, щоб це було помітно. Втім, Маргарита зазначила, що це поодинокий випадок, а людей які наживаються на цьому, вони відразу вносять в “чорний список”. 

Новости Днепра про Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХ

Зазначимо, що цей фонд займається допомогою важкохворим дітям. 

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Новости Днепра про Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХУкраїнська

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