Видану на Дніпропетровщині гуманітарку перепродають на ОЛХ

Гуманітарну допомогу, яку видають в Нікополі, помітили на ОЛХ.

Директорка благодійного фонду “Дітям Нікополя” Маргарита Горбаненко розповіла, що побачила видану БФ гумдопомогу на відомому сайті з оголошеннями. Дитяче харчування продавали на ОЛХ.

Люди, майте совість та гідність, майте хоч би інстинкти самозбереження, бо це обов’язково буде “розшифровано”. Всі живемо в одному місті, в одних умовах, як що щось вам не підійшло, поверніть нам, ви ж будете наступного разу зустрінуті з величезною повагою. До речі, всього одна молоденька матуся повернула батончики зі словами «Ми таке не їмо, нехай комусь іншому буде», – написала вона.

У якості доказів волонтерка додала скриншоти з оголошеннями.

Наразі оголошення із сайту прибрали. Обурені ситуацією нікопольці запропонували волонтерам якось помічати видану гумдопомогу, щоб це було помітно. Втім, Маргарита зазначила, що це поодинокий випадок, а людей які наживаються на цьому, вони відразу вносять в “чорний список”.

Зазначимо, що цей фонд займається допомогою важкохворим дітям.

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