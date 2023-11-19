Взрывное настроение: на Днепропетровщине мужчина взорвал гранату во время застолья

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Пока известно, что вчера компания из двух мужчин и женщины распивали алкоголь в квартире одного из мужчин.
Ночью культурный отдых был прерван ссорой, после чего один гость устроил скандал и взорвал в квартире гранату.
Ранение получил владелец гранаты и 23-летняя женщина.
Полиция возбудила уголовное производство по ч.1 ст.263 УК УУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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