В Днепре выстроились километровые очереди на шиномонтаж: скоро первые морозы

В Днепре большая очередь машин выискивалась на шиномонтаж.

Километровые очереди водителей, желающих «переобуться» на зиму встречается почти каждый год.

Большинство специалистов советуют ставить зимние шины, когда среднесуточная температура не превышает +7 градусов.

Штрафов за отсутствие зимней резины нет, но большинство понимает, что это, прежде всего, собственная безопасность.

По сравнению с прошлым годом, цена на замену резины увеличилась примерно на 100 грн.

В среднем смена резины обойдется от 500 до 1200 гривен.

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