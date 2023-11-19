В Днепре выстроились километровые очереди на шиномонтаж: скоро первые морозы

Километровые очереди водителей, желающих «переобуться» на зиму встречается почти каждый год.
Большинство специалистов советуют ставить зимние шины, когда среднесуточная температура не превышает +7 градусов.
Штрафов за отсутствие зимней резины нет, но большинство понимает, что это, прежде всего, собственная безопасность.
По сравнению с прошлым годом, цена на замену резины увеличилась примерно на 100 грн.
В среднем смена резины обойдется от 500 до 1200 гривен.
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