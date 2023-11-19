В Днепропетровской области во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что возгорание возникло в комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома.
Горели разные бытовые вещи и конструкции дома.
Во время ликвидации возгорания чрезвычайники обнаружили внутри дома мужчину без признаков жизни, 1962 года рождения, — говорится в сообщении спасателей.
Огонь локализовали за полчаса, причины пожара выясняются.
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