В Днепропетровской области во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

Сегодня утром на улице Соломии Крушельницкой города Первомайск произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что возгорание возникло в комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Горели разные бытовые вещи и конструкции дома.

Во время ликвидации возгорания чрезвычайники обнаружили внутри дома мужчину без признаков жизни, 1962 года рождения, — говорится в сообщении спасателей.

Огонь локализовали за полчаса, причины пожара выясняются.

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