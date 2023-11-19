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Вибуховий настрій: на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час застілля

Сьогодні 14:53
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У місті Марганець Дніпропетровської області чоловік підірвав гранату під час застілля.

Новости Днепра про Вибуховий настрій: на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час застілля

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний“.

Наразі відомо, що вчора компанія з двох чоловіків та жінки розпивали алкоголь у квартирі одного з чоловіків.

Вночі культурний відпочинок був перерваний сваркою, після чого один гість влаштував скандал, та підірвав у квартирі гранату.

Поранення отримав власник гранати та 23-річна жінка.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК УУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

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Новости Днепра про Вибуховий настрій: на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час застілляУкраїнська Новости Днепра про Вибуховий настрій: на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час застілляРусский

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