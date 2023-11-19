Вибуховий настрій: на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату під час застілля

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний“.
Наразі відомо, що вчора компанія з двох чоловіків та жінки розпивали алкоголь у квартирі одного з чоловіків.
Вночі культурний відпочинок був перерваний сваркою, після чого один гість влаштував скандал, та підірвав у квартирі гранату.
Поранення отримав власник гранати та 23-річна жінка.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.263 КК УУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).
Читайте також:
Автор:
Сьогодні зранку у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги горіла квартира.
Сьогодні вночі на вулиці Будівельників у Чечеловському районі чоловік лякав сусідів…
У Дніпрі велика черга машин вишукувалась на шиномонтаж.
Сьогодні вранці на вулиці Соломії Крушельницької міста Першотравенськ сталася пожежа.