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У Дніпрі на Набережній Перемоги з пожежі врятували п’ять людей

Сьогодні 13:17
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Сьогодні зранку у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги горіла квартира.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги з пожежі врятували п’ять людей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці рятувальники з’ясували, що горить квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. 

З вікон виривалось відкрите полум’я та густий дим. 

Існувала серйозна небезпека того, що вогонь перекинеться на сусідні поверхи. 

На верхніх поверхах люди опинилися у пастці, через сильне задимлення.

Рятувальники вивели з верхніх поверхів чоловіка, жінку та трьох дітей. Жінку та діток було ушпиталено до лікувального закладу. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги з пожежі врятували п’ять людейУкраїнська

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