У Дніпрі на Набережній Перемоги з пожежі врятували п’ять людей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
На місці рятувальники з’ясували, що горить квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
З вікон виривалось відкрите полум’я та густий дим.
Існувала серйозна небезпека того, що вогонь перекинеться на сусідні поверхи.
На верхніх поверхах люди опинилися у пастці, через сильне задимлення.
Рятувальники вивели з верхніх поверхів чоловіка, жінку та трьох дітей. Жінку та діток було ушпиталено до лікувального закладу.
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