У Дніпрі на Набережній Перемоги з пожежі врятували п’ять людей

Сьогодні зранку у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги горіла квартира.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці рятувальники з’ясували, що горить квартира на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

З вікон виривалось відкрите полум’я та густий дим.

Існувала серйозна небезпека того, що вогонь перекинеться на сусідні поверхи.

На верхніх поверхах люди опинилися у пастці, через сильне задимлення.

Рятувальники вивели з верхніх поверхів чоловіка, жінку та трьох дітей. Жінку та діток було ушпиталено до лікувального закладу.

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